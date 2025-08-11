Російські війська з артилерії двічі вдарили по Костянтинівці: є поранені

11 серпня російська армія зі ствольної артилерії обстріляла місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За попередньою інформацією, снаряди влучили у житловий сектор. Пошкоджені два приватні будинки. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.



Після обіду росіяни зі ствольної артилерії знову вдарили по місту. Пошкоджений приватний будинок. Постраждала одна людина.

Нагадаємо, що 10 серпня армія РФ обстріляла Білозерське на Донеччині, внаслідок чого у місті масштабні руйнування і є поранені.