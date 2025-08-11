Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Російські війська з артилерії двічі вдарили по Костянтинівці: є поранені

11 серпня 2025, 17:52

Російські війська з артилерії двічі вдарили по Костянтинівці: є поранені

11 серпня російська армія зі ствольної артилерії обстріляла місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За попередньою інформацією, снаряди влучили у житловий сектор. Пошкоджені два приватні будинки. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

Після обіду росіяни зі ствольної артилерії знову вдарили по місту. Пошкоджений приватний будинок. Постраждала одна людина.

Нагадаємо, що 10 серпня армія РФ обстріляла Білозерське на Донеччині, внаслідок чого у місті масштабні руйнування і є поранені.

ТЕГИ

Люди
Сергій Горбунов
Місця
Костянтинівка
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Поранені обстріли
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
усі новини
19:28
Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
18:49
«Вижити в цьому пеклі дуже складно»: у МВА розповіли, скільки людей залишається у Часовому Яру
18:22
Безпілотник атакував підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку: виникла пожежа
17:52
Російські війська з артилерії двічі вдарили по Костянтинівці: є поранені
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
17:32
Армія РФ обстріляла Білозерське на Донеччині: у місті масштабні руйнування, є поранені
17:05
У Києві засудили чоловіка на 7,5 роки за вбивство бездомної собаки
16:50
Російська армія дронами атакує Нікополь: вже відомо про трьох поранених
16:26
«Білі янголи» евакуювали 24 людини та 19 тварин із фронту Донецької області
16:12
Росіяни вдарили по Святогірську: рятувальники ліквідували загоряння
15:47
ЗСУ знищили російських операторів БПЛА на Торецькому напрямку
15:45
За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
15:39
Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
14:54
Окупанти показали відео дистанційного мінування дроном «Герань»
14:44
Окупанти двічі атакували Краматорськ: пошкоджено житлові будинки
14:42
З'явилися подробиці російського авіаудару по автовокзалу у Запоріжжі
14:27
РФ за добу кілька разів гатили по Костянтинівці: багато пошкоджень, є постраждалі
13:43
ЗС РФ окупували Затишок і зайняли ділянку залізниці між Родинським і Білицьким
усі новини
ВІДЕО
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
11 серпня, 19:06
Наслідки атаки БПЛА на підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку. Фото: кадр із відео Безпілотник атакував підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку: виникла пожежа
11 серпня, 18:22
Наслідки удару по Білозерському. Фото: ДСНС Армія РФ обстріляла Білозерське на Донеччині: у місті масштабні руйнування, є поранені
11 серпня, 17:32
Евакуація мирних жителів із тваринами з Донецької області. «Білі янголи» евакуювали 24 людини та 19 тварин із фронту Донецької області
11 серпня, 16:26
Удар по російських операторах БПЛА на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російських операторів БПЛА на Торецькому напрямку
11 серпня, 15:47
За тиждень одна бригада ЗСУ знищила понад 200 оккупантів у Донецькій області. Фото: ДСНС За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
11 серпня, 15:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір