«Вижити в цьому пеклі дуже складно»: у МВА розповіли, скільки людей залишається у Часовому Яру

Часів Яр. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

У місті Часів Яр Донецької області, за офіційною статистикою, залишається 130 людей. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.



За його словами, він не може коментувати, скільки з них залишилися живими.



«Вижити у цьому пеклі дуже складно. Знаємо, що є такі люди. Зв'язок із громадою та містом як такий на цей момент відсутній. Це можуть бути якісь епізодичні моменти, не більше. На жаль, більшість людей, які залишилися, потрапили у власну пастку. Вони розраховували, що буде краще і ще буде можливість. Евакуація можлива. Відбувається у кілька етапів і зараз можлива лише при взаємодії з військовими підрозділами», – розповів Чаус.

Нагадаємо, що 10 серпня армія РФ обстріляла Білозерське на Донеччині, внаслідок чого у місті масштабні руйнування і є поранені.