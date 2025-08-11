Зеленський: «Путін не готується до припинення війни, Росія переміщує війська для нових операцій»

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

11 серпня українська розвідка доповіла президенту Володимиру Зеленському про те, на що розраховує голова Кремля Володимир Путін і до чого реально готується. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, Путін точно не готується до припинення вогню та війни.



«Путін налаштований лише на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу і далі продовжувати діяти так, як і раніше, тиснути на Україну, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до повоєнної ситуації. Навпаки, вони переміщують свої війська і сили в такий спосіб, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, у дипломатії та російському плануванні подальших дій», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що 15 серпня на Алясці відбудуться переговори президента США Дональда Трампа та голови Кремля Володимира Путіна. За словами Трампа, одним із пунктів порядку денного може стати угода про припинення вогню, яка передбачає «деякий обмін територіями для взаємного блага».



Зеленський відповів, що Україна не даруватиме свою землю російським окупантам.



Пізніше Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій.