Вночі росіяни вдарили по навчальному підрозділу ЗСУ: один загиблий, 11 поранених

Один військовий загинув, ще 11 поранено внаслідок нічного удару ЗС РФ по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Про це сьогодні вранці повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
Наголошується, що група військовослужбовців опинилася у зоні ураження касетних боєприпасів.
При цьому особовий склад був повідомлений заздалегідь відразу після надходження сигналу «Ракетна небезпека», але не всі встигли дістатися до сховища, оскільки переміщали обладнання в укриття, йдеться у повідомленні.
Ще 12 військовослужбовців звернулися за медичною допомогою зі скаргами на акустичну травму та гострий стрес.
На місці працюють відповідні екстрені служби.
Локація не називається.
