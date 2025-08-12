Окупанти скинули авіабомбу на Білозерське: є жертви та постраждалі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: прокуратура

Окупаційні війська увечері 11 серпня обстріляли місто Білозерське на Донеччині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також шестеро людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Під ударами «ФАБ-250» з УМПК опинився житловий квартал, де у своїх будинках були цивільні.



«Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули. Поранення отримали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак», — йдеться у повідомленні.





У постраждалих діагностовано мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забиті місця, контузія. Їм надано кваліфіковану допомогу.



Крім того, пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.



Під процесуальним керівництвом Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом військового злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).



