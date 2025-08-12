Дрон ЗСУ знищив розрахунок ПЗРК РФ відразу після пуску

Розвідники бригади «Чорний ліс» навели ударний дрон на ворожий розрахунок ПЗРК. Окупанти були знищені майже одразу після пуску ракети. Відео опубліковано на сторінці бригади у Facebook.







За минулу добу втрати російських військ склали 980 осіб. Українські захисники також знищили п'ять танків і п'ять бойових броньованих машин.



Крім того, Сили оборони знищили 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, збили 107 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки противника.