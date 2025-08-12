Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

РФ атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 36 цілей

12 серпня 2025, 10:59

РФ атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 36 цілей

ППО збила 36 БПЛА. Фото: Вікіпедія ППО збила 36 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 12 серпня обстріляла дронами і ракетами. Протиповітряна оборона збила 36 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 12 серпня (з 20:00 11 серпня) противник атакував 48 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками: Брянськ, Міллерово, Шаталово, а також 4 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Воронезької області», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що ударними дронами атаковані Сумщина та Донеччина, а Чернігівщину обстріляли ракетами.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 36 БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Крім того, зафіксовано попадання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

Раніше ми писали, що один військовий загинув, ще 11 поранено внаслідок нічного удару ЗС РФ територією одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

