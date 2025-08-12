Українські безпілотники вдарили по заводу системи «Газпрому» в російському Оренбурзі — Укрінформ

Ілюстративне фото

Дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України вдарили по Оренбурзькому гелієвому заводу. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на джерела в ГУР. Про характер пошкоджень не йдеться.

Оренбурзький гелієвий завод це єдине підприємство з виробництва гелію в Росії та одне з найбільших у Європі. Він належить дочірньому підприємству «Газпрому» ТОВ «Газпром переробка». Його річна потужність складає переробку близько 15 млрд кубометрів природного газу. Гелій є важливим компонентом для ракет, космічної галузі та авіапромисловості.

Фото: Control Engineering Росія

Увечері 11 серпня місцева влада перекривала ділянку автодороги федерального значення М-5 «Урал» у районі населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі — в останньому знаходиться завод.

Напередодні виконуючий обов'язки губернатора Оренбурзької області Євген Солнцев повідомляв про два збиті безпілотники. Про влучання чи падіння уламків БПЛА офіційної інформації не було.