Дрон ЗСУ ліквідував окупанта у вбиральні на Донеччині

На Покровському напрямку дрон знищив російського окупанта у туалеті. Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.
«Його мрія здійснилася – російського окупанта замочили у сортирі. Покровський напрямок фронту, Донецька область», - написав він.
Операцію провели пілоти підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БПЛА «Птахи Мадяра». На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 наступальних дій агресора у районах 17 населених пунктів.
