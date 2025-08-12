Корпус «Азова» зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

Ілюстративне фото

Декілька днів тому 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» зайняв певну смугу оборони на Покровському напрямку. Про це сьогодні йдеться у офіційній заяві корпусу.

«Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці», — наголошується в заяві.

«Підрозділами корпусу сплановано та вжито заходів щодо блокування сил противника у певному районі. Про результати буде повідомлено пізніше», — повідомляє пресслужба корпусу.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що додаткові сили та засоби Збройних сил України направлені на Покровський напрямок у Донецькій області.

«Противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається проникати малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням Головнокомандувача виділено додаткові сили та засоби для виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони», — йдеться у повідомленні Генштабу.