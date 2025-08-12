Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Пошкоджено будинки та машини: армія РФ більше 20 разів били населеними пунктами Донеччини

12 серпня 2025, 12:30

Пошкоджено будинки та машини: армія РФ більше 20 разів били населеними пунктами Донеччини

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупаційні війська минулої доби, 11 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, транспортні засоби та підприємство. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під російські удари потрапили три райони:

Покровський район. У Шаховому 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 43 будинки; у Володимирівці пошкоджено 21 будинок. У Білозерському поранено 8 людей, пошкоджено 8 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 7 автомобілів. У Покровську поранено людину. У Мирнограді пошкоджено 4 будинки.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, у Дробишевому — приватний будинок. В Андріївці пошкоджено 5 будинків, адмінбудівлю та інфраструктуру. У Новомиколаївці Черкаської громади пошкоджено склад. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Раніше ми писали, що один військовий загинув, ще 11 поранено внаслідок нічного удару ЗС РФ територією одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:59
ЗСУ знищили російський радар «Скала-М» в окупованому Криму
12:55
Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу
09:59
У Севастополі виявили центр координації авіаударів РФ
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
усі новини
14:00
З'явилося відео військових РФ, що прогулюються зруйнованим Торецьком
13:59
ЗСУ знищили російський радар «Скала-М» в окупованому Криму
13:23
СБУ затримала кліриків УПЦ МП, які виправдовували війну РФ
13:04
Двоє мешканців Костянтинівки загинули сьогодні вранці через авіаудар росіян
12:55
Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу
12:40
Укрзалізниця скасувала електрички до Дружківки та Кіндратівки
12:30
Пошкоджено будинки та машини: армія РФ більше 20 разів били населеними пунктами Донеччини
12:22
У РФ хочуть заборонити дзвінки у WhatsApp і Telegram
11:54
Корпус «Азова» зайняв смугу оборони на Покровському напрямку
11:44
Дрон ЗСУ ліквідував окупанта у вбиральні на Донеччині
11:17
Українські безпілотники вдарили по заводу системи «Газпрому» в російському Оренбурзі — Укрінформ
10:59
РФ атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 36 цілей
10:30
Дрон ЗСУ знищив розрахунок ПЗРК РФ відразу після пуску
10:22
На Покровський напрямок виділено додаткові сили ЗСУ — Генштаб
09:59
У Севастополі виявили центр координації авіаударів РФ
09:47
Окупанти скинули авіабомбу на Білозерське: є жертви та постраждалі
09:31
Вночі росіяни вдарили по навчальному підрозділу ЗСУ: один загиблий, 11 поранених
08:51
В ОСУВ «Дніпро» спростовують глибокий прорив російських військ біля Добропілля та Покровська
22:55
ЗСУ новим українським безпілотником уразили місце дислокації армії РФ в окупованому Бахмуті
22:16
«Ситуація складається хаотично»: у DeepState розповіли про просування російських військ під Добропіллям
усі новини
ВІДЕО
Удар дрона по вбиральні з окупантом. Дрон ЗСУ ліквідував окупанта у вбиральні на Донеччині
12 серпня, 11:44
Дрон ЗСУ знищив розрахунок ПЗРК РФ відразу після пуску Дрон ЗСУ знищив розрахунок ПЗРК РФ відразу після пуску
12 серпня, 10:30
Удар по місцю дислокації російських військ в окупованому Бахмуті. Фото: кадр із відео ЗСУ новим українським безпілотником уразили місце дислокації армії РФ в окупованому Бахмуті
11 серпня, 22:55
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Зеленський: «Путін не готується до припинення війни, Росія переміщує війська для нових операцій»
11 серпня, 21:01
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
11 серпня, 19:06
Наслідки атаки БПЛА на підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку. Фото: кадр із відео Безпілотник атакував підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку: виникла пожежа
11 серпня, 18:22
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір