Пошкоджено будинки та машини: армія РФ більше 20 разів били населеними пунктами Донеччини

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупаційні війська минулої доби, 11 серпня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, транспортні засоби та підприємство. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російські удари потрапили три райони:



Покровський район. У Шаховому 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 43 будинки; у Володимирівці пошкоджено 21 будинок. У Білозерському поранено 8 людей, пошкоджено 8 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 7 автомобілів. У Покровську поранено людину. У Мирнограді пошкоджено 4 будинки.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, у Дробишевому — приватний будинок. В Андріївці пошкоджено 5 будинків, адмінбудівлю та інфраструктуру. У Новомиколаївці Черкаської громади пошкоджено склад. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено підприємство. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.



