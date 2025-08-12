У РФ хочуть заборонити дзвінки у WhatsApp і Telegram

Кремль посилює цифровий контроль, готуючи обмеження на месенджери та доступ до 5G, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Великі мобільні оператори Росії - МТС, «Мегафон», «Білайн» і Т2 - закликали уряд заблокувати голосові дзвінки у WhatsApp, Telegram та інших іноземних месенджерах. Вони посилаються на зростання витрат через санкції, дефіцит обладнання і збільшення мобільного трафіку.
За їхніми словами, без цих заходів інтернет у містах може сповільнитися, оскільки влада відмовилася схвалити різке підвищення тарифів.
Оператори вважають, що заборона поверне користувачів до традиційних дзвінків і стабілізує їхні доходи. Ініціатива обговорюється на тлі пропозицій Мінцифри РФ - автоматично блокувати виклики з іноземних SIM-карт, зобов'язати операторів записувати розмови й маркувати всі дзвінки з-за кордону.
