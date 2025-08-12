Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу

Окупанти залучають дітей до «вирішення» водної кризи на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
На Донеччині росіяни використовують дітей і підлітків для роботи в комунальних службах.
Під виглядом «волонтерських акцій» неповнолітніх змушують:
Паралельно окупанти встановлюють бочки з технічною водою і відключають підприємства від централізованого водопостачання.
За даними ЦНС, це не прояв турботи, а наслідок катастрофічної нестачі робочої сили через мобілізацію чоловіків і масовий виїзд населення. В організації підкреслюють, що використання неповнолітніх на важких роботах — пряме порушення міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, раніше в керівництві угруповання «ДНР» відзвітували про будівництво Монахівського водогону.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях