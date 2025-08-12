Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу

12 серпня 2025, 12:55

Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу

Діти розносять воду на ТОТ Донеччини. Фото: ЦНС Діти розносять воду на ТОТ Донеччини. Фото: ЦНС

Окупанти залучають дітей до «вирішення» водної кризи на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

На Донеччині росіяни використовують дітей і підлітків для роботи в комунальних службах.

Під виглядом «волонтерських акцій» неповнолітніх змушують:

  • розливати воду з автоцистерн;
  • носити її на верхні поверхи;
  • чергувати на точках роздачі;
  • супроводжувати «водовози» за маршрутами.

Паралельно окупанти встановлюють бочки з технічною водою і відключають підприємства від централізованого водопостачання.

За даними ЦНС, це не прояв турботи, а наслідок катастрофічної нестачі робочої сили через мобілізацію чоловіків і масовий виїзд населення. В організації підкреслюють, що використання неповнолітніх на важких роботах — пряме порушення міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, раніше в керівництві угруповання «ДНР» відзвітували про будівництво Монахівського водогону.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

