Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу

Діти розносять воду на ТОТ Донеччини. Фото: ЦНС

Окупанти залучають дітей до «вирішення» водної кризи на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



На Донеччині росіяни використовують дітей і підлітків для роботи в комунальних службах.

Під виглядом «волонтерських акцій» неповнолітніх змушують:

розливати воду з автоцистерн;

носити її на верхні поверхи;

чергувати на точках роздачі;

супроводжувати «водовози» за маршрутами.

Паралельно окупанти встановлюють бочки з технічною водою і відключають підприємства від централізованого водопостачання.



За даними ЦНС, це не прояв турботи, а наслідок катастрофічної нестачі робочої сили через мобілізацію чоловіків і масовий виїзд населення. В організації підкреслюють, що використання неповнолітніх на важких роботах — пряме порушення міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, раніше в керівництві угруповання «ДНР» відзвітували про будівництво Монахівського водогону.