Двоє мешканців Костянтинівки загинули сьогодні вранці через авіаудар росіян

Російський авіаудар вранці 12 серпня забрав життя двох мирних жителів міста Костянтинівка Донецької області та пошкодив житлові будинки. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Сьогодні внаслідок ворожого авіаудару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 загинули двоє мирних жителів. Люди дістали поранення, несумісні з життям, перебуваючи у власних будинках», — написав Горбунов у Фейсбуці.

Зазначається, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вісім фасадів приватних будинків. У місці влучання спостерігаються значні руйнування.

Начальник МВА закликав жителів громади дотримуватись заходів безпеки та, по можливості, евакуюватися до безпечніших регіонів країни.