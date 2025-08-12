З'явилося відео військових РФ, що прогулюються зруйнованим Торецьком

Кадр зруйнованого Торецька

У мережі з'явилося відео, на якому російські військові йдуть зруйнованим Торецьком. Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.



«На кадрах немає радісних місцевих жителів із квітами, всупереч пропаганді», - йдеться в описі до відео.



За даними Генштабу ЗСУ, на Торецькому напрямку російські війська здійснили вісім атак у районах Торецька, Білої Гори та Щербинівки. Усі вони були відбиті українськими захисниками.