З'явилося відео військових РФ, що прогулюються зруйнованим Торецьком

У мережі з'явилося відео, на якому російські військові йдуть зруйнованим Торецьком. Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.
«На кадрах немає радісних місцевих жителів із квітами, всупереч пропаганді», - йдеться в описі до відео.
За даними Генштабу ЗСУ, на Торецькому напрямку російські війська здійснили вісім атак у районах Торецька, Білої Гори та Щербинівки. Усі вони були відбиті українськими захисниками.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях