ЗСУ знищили російський радар «Скала-М» в окупованому Криму

ТРЛК-10 «Скеля-М» у Криму знищили Сили оборони. Фото: Сили безпілотних операцій

У ніч із 9 на 10 серпня українські військовослужбовці знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М» у населеному пункті Абрикосівка у тимчасово анексованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.



«Знищення зазначеного радару суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців», — йдеться у повідомленні.



ТРЛК-10 «Скала-М» — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Він призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радару до 350 км.



Раніше ми писали, що дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України вдарили по Оренбурзькому гелієвому заводу.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях