Дрони вдарили по заводу в Нижньогородській області РФ

Завод «Корунд» атакував дрон у нижегородському Дзержинську. Фото: ASTRA

У ніч на 2 серпня дрон вдарив по заводу «Корунд», який розташований в російському місті Дзерджинськ Нижньогородської області. Про це повідомляє ASTRA.



Як мінімум один безпілотник уночі атакував хімічне підприємство. Протиповітряна оборона збила БПЛА, проте його уламки впали на територію заводу.



Місцева влада ніяк не коментувала інцидент, при цьому губернатор регіону Гліб Нікітін розповів, що в області було відбито атаку БПЛА.



Підприємство випускає ціаніди, а також полімерну, поліефірну та лакофарбову продукцію, раніше на підприємстві вироблявся широкий спектр бойових отруйних речовин.



Раніше ми писали, що дрони Головного управління розвідки Міністерства оборони України вдарили по Оренбурзькому гелієвому заводу.

