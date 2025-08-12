Війська РФ зазнають великих втрат біля Добропілля через «м'ясні» штурми — Нацгвардія

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

12 серпня 2025, 14:54

Російські війська для наступу на ділянці фронту поблизу міста Добропілля на Донеччині використовували тактику накопичення та прориву «м'ясними» штурмами. Діяли військові РФ за підтримки артилерії та ударів КАБами. Про це виданню «Суспільне Донбас» розповів пресофіцер 14 бригади НГУ «Червона Калина» 1-го корпусу «Азов» Нацгвардії України Максим Бакулін.

За словами військового, противник використав те, що він накопичив.

«Тобто весь цей час він малими піхотними групами штурмував, і як тільки він накопичив резерви, він відразу ж пішов "м'ясними" штурмами за підтримки великої кількості артилерії, КАБів, і на деяких ділянках має успіх, але з дуже великими втратами", — зазначив Бакулін.

Він сказав, що російські військові «сподіваються прийти хоч кудись» і закріпитися, звідти вести якісь подальші дії, щоб стабілізуватися, зайняти цю ділянку і якнайбільше позицій доти, доки їх не почнуть масово знищувати Сили оборони.

«Наразі здебільшого погодні умови, саме пора року, більш сприятливі для ведення штурмових дій. Ця "зеленка" допомагає маскуватися ворогові, просуватися по техніці, а також елементарно через маскувальну форму їх нам досить важко знайти», — заявив пресофіцер.

Українські бійці застосовують велику кількість дронів, велику кількість дронів-розвідників різних типів для виявлення цих груп та подальшого їх знищення.

«Ми бачимо, що вони самі себе заганяють у такі місця, де з різних боків їх вражатимуть як артилерією, так і дронами, і піхоти — вони зазнатимуть великих втрат. Саме такі наступи вони здійснюють більше для медійного ефекту, для цих своїх маленьких перемог, як вони їх називають», — зазначив Бакулін.

Раніше повідомлялося, що кілька днів тому перший корпус Національної гвардії України «Азов» зайняв певну смугу оборони на Покровському напрямку.

