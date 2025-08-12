Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень

Окупанти планують більш ніж на тиждень відключити мобільний інтернет у Криму, повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».
Про це заявило окупаційне «міністерство» внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму. Раніше відключення тривали кілька діб, зараз ідеться про тиждень і більше.
Також росіяни можуть централізовано сповільнювати Wi-Fi, оскільки провайдери перебувають під їхнім контролем.
Активісти «Жовта Стрічка» спільно з жителями Криму готують альтернативні способи залишатися на зв'язку.
Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про плани РФ заборонити дзвінки у WhatsApp і Telegram.
