Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень

У Криму відключать мобільний інтернет. Ілюстрація, створена ШІ

Окупанти планують більш ніж на тиждень відключити мобільний інтернет у Криму, повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях «Жовта Стрічка».



Про це заявило окупаційне «міністерство» внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму. Раніше відключення тривали кілька діб, зараз ідеться про тиждень і більше.



Також росіяни можуть централізовано сповільнювати Wi-Fi, оскільки провайдери перебувають під їхнім контролем.



Активісти «Жовта Стрічка» спільно з жителями Криму готують альтернативні способи залишатися на зв'язку.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про плани РФ заборонити дзвінки у WhatsApp і Telegram.