Внаслідок удару РФ по полігону ЗСУ під Кропивницьким загинули іноземні добровольці — NYT

Фото: The New York Times

Понад десять іноземних добровольців ЗСУ загинули у липні під час обстрілу навчального центру в Кіровоградській області. Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Серед загиблих були добровольці зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн, розповіли українські військові.

За даними видання, удару по навчальному табору біля міста Кропивницький армія Росії завдала 21 липня. Російська ракета влучила у будівлю їдальні, коли там обідали військові.

Один із співрозмовників NYT, американський новобранець із Флориди розповів, що після обстрілу бачив як мінімум 15 загиблих та понад 100 поранених.

В українській армії виданню підтвердили факт обстрілу, не розкривши подробиць.