ЗСУ зачистили від російських військ околиці Степногірська у Запорізькій області

Російська піхота на околицях Степногірська. Фото: кадр із відео

210-й штурмовий полк ЗСУ спільно із суміжними підрозділами зачистили південні околиці селища Степногірськ Запорізької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, Сили оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп ЗС РФ, які проникли на південні околиці та намагалися закріпитися.



«Завдяки якісній роботі 210-го ОШП та суміжних підрозділів вдалося вибити залишки противника та сконцентруватися на закріпленні та відновленні позицій», – розповіли в DeepState.



У 210-му полку повідомили, що окупанти малими групами намагалися проникнути й накопичитися в забудові, але були вчасно виявлені та знищені.



«Важливо, що завдяки бездоганному плануванню наш 1-й штурмовий батальйон виконав місію без втрат з боку особового складу», – зазначили військові.

