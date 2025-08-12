Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Зеленський пом'якшив позицію: він готовий поступитися вже захопленими Росією територіями — The Telegraph

12 серпня 2025, 16:45

Президент України Володимир Зеленський.

Україна могла б погодитися припинити бойові дії і поступитися територіями, які вже утримує Росія, в рамках плану, що підтримується Європою з досягнення миру. Про це пише журналіст британського видання The Telegraph Джо Барнс із посиланням на поінформовані джерела.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський заявив європейським лідерам, що вони повинні відкинути будь-яку пропозицію Дональда Трампа про врегулювання, в рамках якої Україна відмовиться від додаткових територій, проте Росії може бути дозволено зберегти частину земель, які вона захопила.

Це означало б заморожування лінії фронту там, де вона знаходиться, і передачу Росії фактичного контролю над окупованими нею територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та Криму, пише Барнс.

Пом'якшення переговорної позиції відбулося напередодні переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці у п'ятницю, 15 серпня.

«Цей план може бути пов'язаний лише з поточними позиціями, які займають військові», — заявив західний чиновник, охарактеризувавши напружені наради між офіційним Києвом та його союзниками.

Україна та Європа все більше стурбовані тим, що Трамп та Путін можуть домовитися про припинення повномасштабної війни через голову Зеленського.

«У мене багато страхів і багато надій», — заявив у понеділок прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він додав, що офіційні особи США пообіцяли проконсультуватися з європейськими лідерами перед особистою зустріччю Трампа та Путіна.

Нагадаємо, 9 серпня Володимир Зеленський у ранковому зверненні заявив, що Київ не погодиться на передачу окупованих територій, і будь-які мирні ініціативи без участі України не матимуть сили. Завершити війну має Росія, оскільки вона розпочала конфлікт і затягує його.

«Цю війну необхідно завершити, і зробити це має Росія. Вона її почала і продовжує затягувати, ігноруючи будь-які дедлайни», – зазначив Зеленський.

