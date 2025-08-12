Українська армія зірвала штурми російських військ на Покровському напрямку: кадри

Російська піхота на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Росіяни здійснили спробу прориву у зоні відповідальності 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» НГУ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Аеророзвідка зафіксувала переміщення російського БТР. По техніці та особовому складу ЗС РФ відпрацювали дронами та артилерією. В результаті взвод окупантів знищений, а спроба штурму зірвана.



У пресслужбі Сил безпілотних систем ЗСУ повідомили, що ще один штурм російської армії на цьому напрямку зірвала 59-та штурмова бригада.



Піхотний штурм повністю зірваний за допомогою дронів-бомберів та FPV. Також знищені точки вильоту операторів БПЛА, з яких запускають дрони для прикриття штурмів.

Нагадаємо, що ЗСУ зачистили від російських військ околиці селища Степногірськ у Запорізькій області.