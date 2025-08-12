У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області видно величезний стовп диму. Фото: соцмережі

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (місто Енергодар) видно задимлення. Усі наслідки встановлюються. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



Вантажний порт розташований поза периметром самої станції, що охороняється.





«Цей інцидент вкотре привертає увагу до загроз, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у липні у тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області видно величезний стовп чорного диму в районі Запорізької АЕС.

