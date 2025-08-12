Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані

Удар по терміналу зберігання «шахедів» у Татарстані. Фото: кадр із відео

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «А» СБУ повторно уразили термінал зберігання «шахедів» та іноземних комплектуючих до цих БПЛА у селищі Кзил-Юл Республіка Татарстан РФ. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.



Склад знаходиться за 1300 кілометрів від України.



Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовані осередки займання.



«Повторна атака на цей об'єкт ВПК зменшить здібності ворога для «шахедного» терору України», – зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, що попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об'єкт Росії сталася 9 серпня.