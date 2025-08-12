Під Покровськом йде найактивніша дронова війна, яку коли-небудь бачили – командувач Нацгвардії

Український дрон. Фото: 501-й батальйон морської піхоти ЗСУ

Під містом Покровськ Донецької області триває найактивніша дронова війна, яку коли-небудь бачили. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.



За його словами, одночасно в небі кружляє кілька безпілотників, а FPV-дрони на оптоволокні роблять засідки у найнесподіваніших місцях.



«Вони здатні залетіти та завдати удару у будь-яку закриту позицію. Поля вкриті мережею оптоволокна, як дротом-пасткою. Немає жодної ділянки, де б не проходила «оптика» від дрона. Тішить те, що значна частина цих дронів наші. Окупант тисне на максимум, але водночас зазнає великих втрат», – заявив Півненко.

Нагадаємо, що українська армія зірвала штурми російських військ на Покровському напрямку.