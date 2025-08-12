Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію під Добропіллям та Покровськом – Зеленський

12 серпня 2025, 20:10

Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію під Добропіллям та Покровськом – Зеленський

Ситуація під Добропіллям та Покровськом. Фото: карта DeepState Ситуація під Добропіллям та Покровськом. Фото: карта DeepState

Українські військові доповіли про ситуацію на фронті президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомив сам Зеленський.

За його словами, зроблені кроки, щоб виправити ситуацію поблизу Добропілля та на Покровському напрямку.

«Я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, Запоріжжі, Сумщині – скрізь намагаємось забезпечити Україні саме такий захист, як треба», – стверджує Зеленський.

Нагадаємо, що 11 серпня аналітики DeepState повідомили про просування російської армії під Добропіллям.

Також у DeepState заявили, що ситуація на цьому напрямку складається хаотично.

Пізніше в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» спростували глибокий прорив окупантів під Добропіллям. За словами військових, йдеться про просочування малих груп повз першу лінію українських позицій, що не є взяттям під контроль території.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виділення додаткових сил та засобів для виявлення та знищення диверсійних груп, які проникають за лінію оборони, а 1-й корпус «Азов» НГУ зайняв визначену смугу оборони на цьому напрямку, де блокував сили росіян.

