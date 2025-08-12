Зеленський пояснив, чому Путіну важливо захопити весь Донбас

Ситуація у Донецькій області. Фото: карта DeepState

Україна не вийде із Донбасу. Про це під час зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».



За його словами, Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього наступу.



«Кілька років і Путін має відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. І не лише. Також на Харків. Наразі хочуть подарувати їм приблизно дев'ять тисяч квадратних кілометрів – це близько 30% усієї Донецької області. І це плацдарм для нової агресії», – пояснив президент.



Зеленський зазначив, що не збирається здавати свою країну, бо не має на це права.



«І питання не в тому, що я ховаюсь за Конституцією. Держава – це приватна власність? 30% Донецької області – моя приватна власність? Обмін територіями – дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України», – сказав він.

Нагадаємо, що 15 серпня в Алясці відбудуться переговори президента США Дональда Трампа та голови Кремля Володимира Путіна. За словами Трампа, одним із пунктів порядку денного може стати угода про припинення вогню, яка передбачає «деякий обмін територіями для взаємного блага».

Зеленський відповів, що Україна не даруватиме свою землю російським окупантам.

Пізніше Трамп заявив, що «стурбований» заявою Зеленського про «конституційне схвалення обміну територіями».