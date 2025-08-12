Зеленський розповів, наскільки росіяни просунулися під Добропіллям і як це пов'язано із зустріччю Трампа та Путіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Групи російських військових без техніки просунулися приблизно на 10 кілометрів у кількох точках поблизу міста Добропілля Донецької області. Про це під час зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».



За його словами, деякі групи вже знайдені.



«Частково знищені, частково взяті в полон. Інших також знайдемо та знищимо найближчим часом. Завдання цього просування нам зрозуміле: до 15 серпня сформувати певний інформаційний фон, особливо в американському просторі, що Росія просувається вперед, а Україна втрачає території», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 11 серпня аналітики DeepState повідомили про просування російської армії під Добропіллям.



Також у DeepState заявили, що ситуація на цьому напрямку складається хаотично.



Пізніше в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» спростували глибокий прорив окупантів під Добропіллям. За словами військових, йдеться про просочування малих груп повз першу лінію українських позицій, що не є взяттям під контроль території.



Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виділення додаткових сил та засобів для виявлення та знищення диверсійних груп, які проникають за лінію оборони, а 1-й корпус «Азов» НГУ зайняв визначену смугу оборони на цьому напрямку, де блокував сили росіян.



Сам Зеленський заявив, що вже зроблені кроки, щоб виправити ситуацію під Покровськом та Добропіллям.



Переговори президента США Дональда Трампа та голови Кремля Володимира Путіна відбудуться 15 серпня в Алясці. За словами Трампа, одним із пунктів порядку денного може стати угода про припинення вогню, яка передбачає «деякий обмін територіями для взаємного блага».