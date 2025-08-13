Вночі росіяни вдарили по шахтах у Добропіллі та Білозерському: виникли пожежі

Близько 22:00 у вівторок, 12 серпня, міста Добропілля та Білозерське Покровського району Донецької області були атаковані ударними безпілотниками армії РФ.
Як повідомляє телеграм-канал «Добропілля Info», пролунало не менше шести вибухів. Два удари припали по території біля шахти «Добропільська». Ще кілька безпілотників атакували підстанцію шахти «Білозерська».
За інформацією каналу, у місцях прильотів виникли пожежі.
Після атаки спостерігалися перебої з електропостачанням у Добропіллі, Білозерському, селах Криворіжжя та Святогорівка.
«Внаслідок російського удару по підстанції №3 було знеструмлено шахти "Білозерська" та "Алмазна". Усіх 52 гірників піднято на поверхню», — повідомив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
