Вночі росіяни вдарили по шахтах у Добропіллі та Білозерському: виникли пожежі

Близько 22:00 у вівторок, 12 серпня, міста Добропілля та Білозерське Покровського району Донецької області були атаковані ударними безпілотниками армії РФ.

Як повідомляє телеграм-канал «Добропілля Info», пролунало не менше шести вибухів. Два удари припали по території біля шахти «Добропільська». Ще кілька безпілотників атакували підстанцію шахти «Білозерська».

За інформацією каналу, у місцях прильотів виникли пожежі.

Після атаки спостерігалися перебої з електропостачанням у Добропіллі, Білозерському, селах Криворіжжя та Святогорівка.

«Внаслідок російського удару по підстанції №3 було знеструмлено шахти "Білозерська" та "Алмазна". Усіх 52 гірників піднято на поверхню», — повідомив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.