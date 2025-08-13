Росія вночі запустила дрони та балістику: сили ППО збили 51 ціль

ППО збила 51 ціль. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 13 серпня обстріляла територію України за допомогою 49 дронів та 2 ракет. Протиповітряна оборона збила 34 російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 13 серпня (з 21:00 12 серпня) противник атакував 49-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, а також двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Курської області», — йдеться у повідомленні.



Дрони вдарили по Донецькій, Сумській та Чернігівській областях, а ракети атакували Полтавську.





Станом на 08.00 протиповітряна оборона збила 34 цілі: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожих БПЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.



Крім того, зафіксовано влучення 17 БПЛА на 15 локаціях.



Раніше ми писали, що за 12 серпня росіяни вбили двох мешканців Донецької області — у місті Костянтинівка.

