Російські військові просунулися біля Добропілля та Костянтинівки — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ у Донецькій області

Збройні сили України зачистили від російських окупантів Степногірськ у Запорізькій області. Водночас російська армія просунулась в районі трьох населених пунктів поблизу Добропілля та Костянтинівки на Донеччині.

Про зміни на карті бойових дій розповіли аналітики DeepState у своєму зведенні 12 серпня.

«Сили оборони України зачистили околиці Степногірська. Ворог просунувся у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки», — йдеться у повідомленні.

Перед цим аналітики DeepState повідомили, що село зачистили бійці 210-ти окремого штурмового полку та суміжних підрозділів. Росіяни намагалися закріпитись у населеному пункті.

Водночас російська армія просунулась біля Добропілля — в селі Никанорівка Покровського району Донецької області. Населений пункт розташований на південний схід від Добропілля, про прорив та закріплення біля якого аналітики повідомляли 11 серпня.

Також російська армія просунулась на північ від Костянтинівки на Донеччині. Так, ЗС РФ мали успіх у районі населених пунктів Щербинівка та Петрівка, розташованих неподалік один від одного.

Нагадаємо, вчора, 12 серпня, в ОСУВ «Дніпро» повідомили, що біля Покровська та Добропілля відбуваються складні бої, проте просочування росіян малими групами не називають взяттям територій під контроль.