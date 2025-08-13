Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини

На тимчасово окупованій території Херсонщини новонароджені вже понад два роки не отримують обов'язкову БЦЖ-вакцину від туберкульозу. Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».
За даними активістів, постачання вакцини в місцеві пологові будинки повністю припинено. В Україні це щеплення роблять у перші години життя, а у РФ воно також входить до обов'язкового календаря.
Однак на захопленій території її не надають, що створює пряму загрозу життю і здоров'ю немовлят, особливо через ризик важких форм туберкульозу.
Нагадаємо, росіяни залучають дітей до «вирішення» водної кризи на тимчасово окупованих територіях України.
