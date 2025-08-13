Армія РФ за добу обстріляла 30 разів населені пункти Донеччини

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 12 серпня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалі та пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари російських ударів потрапили три райони:



Покровський район. У Добропіллі пошкоджено підприємство і 2 склади; у Ганнівці поранено 3 людини. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено підприємство. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено будинок.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, гараж і підприємство. У Костянтинівці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 12 будинків; в Іванопіллі пошкоджено 44 будинки.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що близько 22:00 у вівторок, 12 серпня, міста Добропілля та Білозерське Покровського району Донецької області були атаковані ударними безпілотниками армії РФ.

