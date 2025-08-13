Зеленський: «Зараз немає жодної ознаки, що Росія готується до завершення війни»

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Потрібно закінчувати війну Росії проти України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, потрібно тиснути на Росію заради чесного миру.



«Потрібно брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії. Наразі немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які бажають миру – можуть примусити Росію до миру», – переконаний Зеленський.

Нагадаємо, що 15 серпня в Алясці відбудуться переговори президента США Дональда Трампа та голови Кремля Володимира Путіна. За словами Трампа, одним із пунктів порядку денного може стати угода про припинення вогню, яка передбачає «деякий обмін територіями для взаємного блага».



Зеленський відповів, що Україна не даруватиме свою землю російським окупантам.



Пізніше Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій.