Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено

Місце удару безпілотника у Горлівці. Фото: телеграм-канал Івана Приходька

Пізно ввечері 12 серпня окупована Горлівка Донецької області зазнала атаки дроном. Внаслідок цього загинула жінка. Про це повідомляє окупаційне видання ДАН.

Зазначається, що трагедія сталася близько 22:30, коли безпілотник скинув вибухонебезпечний предмет на проспекті Леніна.

Ще одна жінка дістала поранення середнього ступеня важкості.

У середу, 13 серпня, у Горлівці під час атаки БПЛА постраждав чоловік, пише ДАН. Поранення внаслідок скидання вибухівки з дрона дістав співробітник одного з горлівських комунальних підприємств.