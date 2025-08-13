Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено

Пізно ввечері 12 серпня окупована Горлівка Донецької області зазнала атаки дроном. Внаслідок цього загинула жінка. Про це повідомляє окупаційне видання ДАН.
Зазначається, що трагедія сталася близько 22:30, коли безпілотник скинув вибухонебезпечний предмет на проспекті Леніна.
Ще одна жінка дістала поранення середнього ступеня важкості.
У середу, 13 серпня, у Горлівці під час атаки БПЛА постраждав чоловік, пише ДАН. Поранення внаслідок скидання вибухівки з дрона дістав співробітник одного з горлівських комунальних підприємств.
