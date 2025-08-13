Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено

13 серпня 2025, 11:50

Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено

Місце удару безпілотника у Горлівці. Фото: телеграм-канал Івана Приходька Місце удару безпілотника у Горлівці. Фото: телеграм-канал Івана Приходька

Пізно ввечері 12 серпня окупована Горлівка Донецької області зазнала атаки дроном. Внаслідок цього загинула жінка. Про це повідомляє окупаційне видання ДАН.

Зазначається, що трагедія сталася близько 22:30, коли безпілотник скинув вибухонебезпечний предмет на проспекті Леніна.

Ще одна жінка дістала поранення середнього ступеня важкості.

У середу, 13 серпня, у Горлівці під час атаки БПЛА постраждав чоловік, пише ДАН. Поранення внаслідок скидання вибухівки з дрона дістав співробітник одного з горлівських комунальних підприємств.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Горлівка Атака БПЛА окупована територія
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
13:59
ЗСУ знищили російський радар «Скала-М» в окупованому Криму
12:55
Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу
09:59
У Севастополі виявили центр координації авіаударів РФ
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
усі новини
12:29
Російський дрон атакував автомобіль під Добропіллям: у кюветі із зім'ятої машини дістали постраждалих
11:57
ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції в Брянській області РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:30
У 108-му полку РФ зростає кількість самогубств та випадків втечі з позицій
11:26
Перед зустріччю з Путіним Трамп сьогодні по відеозв'язку зателефонує Зеленському та європейським лідерам — Reuters
11:20
Зеленський: «Зараз немає жодної ознаки, що Росія готується до завершення війни»
11:11
МіГ-29 ЗСУ ударами HAMMER знищив штурмові групи РФ у Юнаківці
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:54
Армія РФ за добу обстріляла 30 разів населені пункти Донеччини
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:58
Російські військові просунулися біля Добропілля та Костянтинівки — DeepState
09:30
Росія вночі запустила дрони та балістику: сили ППО збили 51 ціль
09:24
Путін і Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон — CNN
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
09:01
Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини: загинули дві людини, ще вісім – поранені
08:59
Вночі росіяни вдарили по шахтах у Добропіллі та Білозерському: виникли пожежі
22:57
Зеленський розповів, наскільки росіяни просунулися під Добропіллям і як це пов'язано із зустріччю Трампа та Путіна
21:50
Зеленський пояснив, чому Путіну важливо захопити весь Донбас
21:17
У Білому домі назвали точне місце зустрічі Трампа та Путіна в Алясці
20:10
Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію під Добропіллям та Покровськом – Зеленський
усі новини
ВІДЕО
Удар по ЗС РФ у Юнаківці Сумської області. МіГ-29 ЗСУ ударами HAMMER знищив штурмові групи РФ у Юнаківці
13 серпня, 11:11
Вночі росіяни вдарили по шахтах у Добропіллі та Білозерському: виникли пожежі Вночі росіяни вдарили по шахтах у Добропіллі та Білозерському: виникли пожежі
13 серпня, 08:59
Ситуація під Добропіллям та Покровськом. Фото: карта DeepState Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію під Добропіллям та Покровськом – Зеленський
12 серпня, 20:10
Український дрон. Фото: 501-й батальйон морської піхоти ЗСУ Під Покровськом йде найактивніша дронова війна, яку коли-небудь бачили – командувач Нацгвардії
12 серпня, 18:49
Удар по терміналу зберігання «шахедів» у Татарстані. Фото: кадр із відео Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані
12 серпня, 17:53
Російська піхота на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українська армія зірвала штурми російських військ на Покровському напрямку: кадри
12 серпня, 17:04

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір