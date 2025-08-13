ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції в Брянській області РФ

Сили оборони вдарили по РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 13 серпня українські військовослужбовці завдали ударів по Брянській області РФ. Зокрема, вражена нафтоперекачувальна станція «Унеча», яка задіяна у забезпеченні окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.



Зафіксовано поразку та масштабну пожежу в районі будівлі підпірної насосної станції.



Крім того, було чути вибухи в районі резервуарного парку та ділянках розміщення магістральних та підпірних насосів.



"Унеча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн. тонн сировини.



Раніше ми писали, що в ніч на 2 серпня дрон вдарив по заводу «Корунд» , розташованому в російському місті Джерджинськ Нижегородської області.

