Російський дрон атакував автомобіль під Добропіллям: у кюветі із зім'ятої машини дістали постраждалих

Наслідки атаки на автомобіль під Добропіллям. Фото: ДСНС

До Служби порятунку звернулися співробітники Національної поліції з проханням допомогти дістати постраждалого з пошкодженого у ДТП автомобіля у Добропільській громаді. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Причиною аварії став удар російського FPV-дрона. Внаслідок атаки автомобіль з'їхав у кювет.



Після прибуття на місце рятувальники встановили, що у легковому авто знаходилися три людини: двох чоловіків витягли поліцейські, а третього затиснуло в машині.



Бійці ДСНС за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту дістали постраждалого та передали медикам.

Нагадаємо, що армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини, внаслідок чого загинули дві людини, ще вісім – поранені.