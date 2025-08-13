Дрони РФ атакували автівку і швидку на Херсонщині: є жертви

Удар дрона РФ по цивільному автомобілю.

У Бериславському районі Херсонської області ворожий безпілотник зранку вразив легковий автомобіль. За даними Головного управління ДСНС України в регіоні, загинув один цивільний, ще одна людина дістала поранення.







Пожежно-рятувальний підрозділ деблокував тіло загиблого з пошкодженого авто та доправив поранену жінку до медзакладу.



Пізніше окупанти завдали удару по автомобілю швидкої допомоги, що призвело до загоряння. Рятувальники швидко прибули на місце і ліквідували пожежу.