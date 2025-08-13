Внаслідок авіаудару загинули троє поліцейських на Донеччині

Під час виконання бойового завдання загинули поліцейські на Донеччині. Це сталося 11 серпня. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.



«Життя бійців батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП у Донецькій області обірвалося 11 серпня. Під час виконання бойового завдання вони зазнали смертельного авіаудару», — йдеться у повідомленні.



Капітан поліції Олег Бабічев на псевдо Лего — уродженець Костянтинівки. Працював старшим дізнавачем у місцевому відділі поліції, а нещодавно вступив до стрілецького батальйону. У 35-річного захисника залишились батьки.





Майор поліції Дмитро Гаврик із позивним Грифом — зі Слов'янська, йому було 33 роки. Раніше він служив на посаді поліцейського офіцера товариства в Краматорському районному управлінні поліції. У нього залишилися батьки, дружина та п'ятирічний син.





Капітан поліції Роман Хомайко на псевдо Хамер народився в Єнакієвому. До вступу до стрілецького батальйону обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції. У нього залишилися батьки та дружина.





Раніше ми писали, що до Служби порятунку звернулися співробітники Національної поліції з проханням допомогти дістати потерпілого з пошкодженого у ДТП автомобіля у Добропільській громаді.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях