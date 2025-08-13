Трамп продовжить постачання зброї Україні в разі провалу переговорів — Axios

Дональд Трамп має намір продовжувати постачання зброї Україні, якщо переговори з Володимиром Путіним не приведуть до результату, повідомляє Axios з посиланням на американських чиновників.



За їхніми словами, іноді проросійська риторика Трампа пов'язана з його розрахунком, що такі публічні заяви можуть допомогти укласти угоду з Кремлем. При цьому, за даними джерел, президент США залишається вкрай негативно налаштований до російського лідера.



«Якби йому довелося вибирати сторону, він би почав руйнувати російську економіку», - зазначив один зі співрозмовників видання.



У Білому домі запевняють, що навіть за невдачі дипломатії Трамп продовжить продавати зброю країнам НАТО, яка призначена для України.