Одна людина постраждала під час обстрілу прифронтової Костянтинівки

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Російські окупанти в середу, 13 серпня, обстріляли прифронтове місто Костянтинівку Донецької області. Відомо про поранених та пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни вдарили по місту за допомогою ствольної артилерії.



За попередньою інформацією, постраждала одна людина, її доставили до медичного закладу, вона отримує необхідну допомогу.





«Під вогонь ворога потрапили житлові квартали міста - зафіксовано пошкодження фасадів двох приватних будинків», — зазначив начальник адміністрації.



Раніше ми писали, що російська армія за минулу добу, 12 серпня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів є постраждалі та пошкодження.

