13 серпня 2025, 14:14

Одне з основних завдань російських військ до кінця літа – закріпитися на околицях Сіверська – ЗСУ

Ситуація під Сіверськом. Фото: карта DeepState Ситуація під Сіверськом. Фото: карта DeepState

На Сіверському напрямку збільшилася кількість російських штурмів. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.

За його словами, також збільшилася кількість застосування артилерії.

«Якщо загалом брати по нашій операційній зоні, то найбільше використання тактичної авіації на цьому напрямку. Очікуємо нарощування штурмових дій. Ворог не припиняє тиснути у напрямку Сіверська. На сьогодні одне з основних його завдань – це принаймні до кінця «літньої кампанії» закріпитися на околицях Сіверська для того, щоб його обходити або проводити штурмові дії в самому місті», – зазначив Запорожець.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пояснив, чому голові Кремля Володимиру Путіну важливо захопити весь Донбас.

@novosti.dn.ua

