На Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з міста Білозерське та ще 13 населених пунктів

Евакуація у Донецькій області. Фото: Донецька ОВА

Починається примусова евакуація сімей з дітьми із міста Білозерське. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, примусову евакуацію сімей з дітьми також оголосили із сіл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове та Нововодяне Білозерської громади, селища Свягогорiвка, сіл Вікторівка, Вірівка, Копані, Нововікторівка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.



«Відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області. Загалом у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей. Дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОВА у координації з правоохоронцями якнайшвидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України», – розповів Філашкін.

Нагадаємо, що у МВА розповіли, скільки людей залишається в місті Покровськ на Донеччині.