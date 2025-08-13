У ЗСУ розповіли, що зараз з російськими військовими, які прорвалися під Добропіллям

Ситуація під Добропілля. Фото: карта DeepState

Певна кількість малих піхотних груп ЗС РФ проникла за українські позиції поблизу міста Добропілля Донецької області. Про це у коментарі «Еспресо» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, ці групи об'єдналися та пішли далі.



«Це невелика сила, там немає важкої техніки. Ба більше, цей виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, які контролює ворог. Те, що ми бачимо на карті, не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян. Наразі вони застрягли наприкінці цього напрямку і там їх знищують. Ось така ситуація», – розповів речник ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, що 11 серпня аналітики DeepState повідомили про просування російської армії під Добропіллям.



Також у DeepState заявили, що ситуація на цьому напрямку складається хаотично.



Пізніше в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» спростували глибокий прорив окупантів під Добропіллям. За словами військових, йдеться про просочування малих груп повз першу лінію українських позицій, що не є взяттям під контроль території.



Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виділення додаткових сил та засобів для виявлення та знищення диверсійних груп, які проникають за лінію оборони, а 1-й корпус «Азов» НГУ зайняв визначену смугу оборони на цьому напрямку, де блокував сили росіян.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже зроблено кроки, щоб виправити ситуацію під Покровськом та Добропіллям.