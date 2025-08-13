Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОВА підозрюють у розтраті держкоштів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підозрює Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної військової адміністрації у розтраті державних коштів.
Зазначається, що сума витрат оцінюється в 53,6 мільйона гривень.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування щодо ймовірної корупції при закупівлі техніки посадовими особами Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОВА.
Їх підозрюють у привласненні та розтраті майна та зловживанні службовим становищем.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
