Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОВА підозрюють у розтраті держкоштів

Ілюстративне фото

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підозрює Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної військової адміністрації у розтраті державних коштів.

Зазначається, що сума витрат оцінюється в 53,6 мільйона гривень.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування щодо ймовірної корупції при закупівлі техніки посадовими особами Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОВА.

Їх підозрюють у привласненні та розтраті майна та зловживанні службовим становищем.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна.