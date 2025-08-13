Директор ДБР відповів, скільки рішень МСЕК щодо інвалідності чиновників вже скасували

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Фото: ДБР

За результатами перевірок скасували понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій щодо надання інвалідності посадовим особам. Про це у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.



За його словами, зараз перевіряють 2630 медичних справ чиновників із понад 70 державних органів.



«За результатами перевірок вже скасовані понад 800 рішень МСЕК щодо призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів. Вже розглянуті майже дві тисячі справ. З них понад 800 рішень скасовані як необґрунтовані, у більш ніж 400 випадках змінені група або термін інвалідності. Майже 100 посадових осіб викликані на дообстеження. Зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою отримання відповідної пенсії, а також, щоб уникнути можливого призову на військову службу. Найбільше посадових осіб, яким скасована інвалідність, серед працівників митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів», – розповів Сухачов.

