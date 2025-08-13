Росіяни скидають авіабомби та прострілюють усі під`їзні шляхи: яка ситуація в Покровську та Костянтинівці зараз

Філашкін розповів про ситуацію в Покровську та Констатинівці. Фото: скріншот з відео

У прифронтовому Покровську на Донеччині дуже важка ситуація. У місті залишається понад 1300 цивільних, росіяни прострілюють усі шляхи до міста, тому евакуація звідти критично утруднена. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«У Покровську досі залишаються 1327 осіб, ситуація у місті найскладніша. Ворог прострілює всі під'їзні шляхи FPV-дронами, величезна кількість людей отримує поранення», — розповів він.



Крім того, за словами Філашкіна, від щоденних атак страждає Костянтинівка. Російські загарбники щодня скидають щонайменше десяток авіаційних бомб. У місті залишається 7492 особи, у місті продовжують працювати медичні пункти.



У Шахівській громаді проживає 133 особи, у самому селі Золотий Колодязь залишається 34 мешканці.



Раніше ми писали, що Збройні сили України зачистили від російських окупантів Степногірськ у Запорізькій області. Водночас російська армія просунулась в районі трьох населених пунктів поблизу Добропілля та Костянтинівки на Донеччині.

