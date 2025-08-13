Безпілотник атакував Бєлгород: виникла пожежа, під удар міг потрапити вертолітний майданчик

Наслідки атаки на Бєлгород. Фото: соцмережі

13 серпня безпілотник вдарив по Бєлгороду. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.



Над містом здіймається чорний дим. Судячи з диму, горіти можуть паливно-мастильні матеріали.



За даними Телеграм-каналу «Пєпєл», уражений вертолітний майданчик.



Після попередньої атаки на майданчик з нього прибрали гелікоптери. Проте на місці майданчика могла перебувати військова техніка. Вона, мабуть, і була атакована безпілотником.

Нагадаємо, що 12 серпня безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані.