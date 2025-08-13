Командиру військової частини та активісту вручили нові підозри — ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про нову підозру командира однієї з військових частин Київської області. Його звинувачують у допомозі підлеглому в ухиленні від виконання обов'язків військової служби. Одночасно оновлену підозру вручили і військовослужбовцю.



За даними слідства, командир із порушенням встановлених процедур направив підлеглого у відрядження до державного органу, де той не виконував ані військових обов'язків, ані функції установи. Натомість він проводив час на свій розсуд у Києві — пересувався у особистих справах, відвідував ресторани та інші заклади.

Незважаючи на це, військовослужбовець продовжував отримувати грошове забезпечення, внаслідок чого незаконно заволодів державними коштами на суму понад 224 тисячі гривень.

За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про антикорупціонера та громадського активіста Віталія Шабуніна. Слідчі ДБР прибули на Харківщину за місцем його служби, щоб вручити оновлену підозру.

Раніше його підозрювали також у використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав.